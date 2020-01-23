23 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Индия надеется на продление с Беларусью контракта на поставку калийных удобрений на прежних условиях. Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Беларуси Сангита Бахадур сегодня на пресс-конференции в национальном пресс-центре, посвященной индийскому национальному празднику, передает корреспондент БЕЛТА.

Она отметила, что контракт на покупку белорусских калийных удобрений был заключен в октябре минувшего года. При этом стоимость за 1 тонну была снижена до $280 наряду с тем, что в предыдущий период эта цифра составляла $290.

"Думаю, что контракт будет продлен на таких же условиях", - подчеркнула Сангита Бахадур.

Белорусские калийные удобрения являются одним из традиционных товаров, которые в больших объемах поставляются на индийский рынок. -0-