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Индия располагает свободными финансами и готова их вкладывать в Беларусь - посол

Экономика 23.07.2019 | 10:30
Андрей Ржеусский. Фото из архива
Андрей Ржеусский. Фото из архива

Индия - крупнейшее государство в Южной Азии. А по численности населения находится на втором месте в мире, уступая лишь Китаю. Безусловно, Беларусь не может оставаться в стороне от такого перспективного и емкого рынка. На протяжении ряда лет страна планомерно выстраивает долгосрочные отношения с Индией, ни в коем случае не допуская резких решений. Ведь они могут без преувеличения обрушить мировые цены на калийные удобрения. Кто ближе знаком с темой, знают, что заключения Индией контракта на поставку калийных удобрений каждый год с волнением ждут трейдеры по всему миру. От его условий в значительной степени зависит цена калия, что крайне важно как для поставщиков, так и для покупателей удобрения. О том, как развиваются отношения Беларуси и Индии, что кроме калия покупает страна у нас, в каких совместных проектах готова участвовать, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индии, Бангладеш, Непале, Шри-Ланке (по совместительству) Андрей Ржеусский.

- В основе экономического сотрудничества Беларуси и Индии - поставки калия. Доля этого отечественного продукта на индийском рынке достигает 30%. Вместе с тем страна ведет активную разработку новых месторождений, строятся Нежинский и Петриковский горно-обогатительные комбинаты. Когда Беларусь увеличит объемы добычи и продажи калия, возможно ли будет нарастить поставки в Индию?

- Рынок калийных удобрений достаточно консервативный. Резкие колебания объемов приобретаемого удобрения негативно сказываются на производителе - цена резко падает. Поэтому этот рынок очень строго регулируется. Не думаю, что будет резкое повышение приобретаемого продукта со стороны Индии.

Но в регионе Южной Азии крупным потребителем калия выступает также Бангладеш. В начале июля подписан крупный годовой контракт между Белорусской калийной компанией и государственной корпорацией по развитию сельского хозяйства Бангладеш BADC. Документ предусматривает экспорт в эту страну 450 тыс. т калийных удобрений. Чуть ранее был подписан контракт с частной компанией примерно на треть того количества, которое приобрела госструктура.

- В июле БКК сообщила о завершении отгрузок калия в Индию по подписанному в 2018 году контракту с ценой $290 за т (что на $50 больше цены предыдущего года). Что известно о подписании нового контракта?

- Переговоры ведутся. Подписание очередного контракта для индийского рынка ожидается в ближайшее время.

- Калийные удобрения - это наш стабильный источник дохода. Но глава государства и руководство МИД ставят задачу по расширению номенклатуры поставок. Какие шаги предпринимаются в этом направлении?

- В этом году удалось выиграть два тендера на поставку в Индию большого количества БелАЗов - такое случилось впервые за последние 7 лет. Речь идет о самосвалах грузоподъемностью 130 и 240 т.

- Сколько техники и на какую сумму планируется продать?

- Конкретную сумму пока не могу назвать, потому что это коммерческая тайна, контракт еще не подписан.

Дело в том, что тендер мы выиграли еще в начале года. Но в связи с парламентскими выборами, которые стартовали в апреле в Индии, согласование и подписание контракта было отложено из-за введения в действие "кодекса поведения", когда никто из высоких должностных лиц не мог ставить свою подпись под документами.

Выборы закончились, вернулась нормальная политическая и экономическая жизнь в стране. Соответственно пошла работа по контрактам. На данный момент все юридические основания для подписания контракта имеются. Ожидаем согласования самого текста и подписания. Надеюсь, представители БелАЗа в августе приедут в Индию и подпишут все документы.

Предварительно контракт предусматривает поставку в течение 2-3 лет техники, а также запчастей и расходных материалов к ней. А период обслуживания этой техники по контракту - 8 лет.

- К какой еще белорусской продукции проявляют интерес в Индии?

- Есть заказы, например, на специальную модель компактного трактора "Гомсельмаш" для работы на рисовых полях. Есть определенные наработки по поставкам большого количества льняных тканей.

Успешно продвигается научно-техническое сотрудничество. Недавно одобрены 8 проектов для реализации Госкомитетом по науке и технологиям совместно с индийской стороной.

Есть инвестиционные проекты, которые мы пытаемся совместно осуществлять с использование индийского капитала. Велика вероятность, что индийский капитал войдет в особую экономическую зону "Бремино-Орша" на определенных условиях. Мы работаем над этим.

Очень перспективный проект по участию белорусских компаний в строительстве тоннеля в северном штате Кашмир. Одна из наших организаций заинтересовалась возможностью проектирования такого тоннеля. Позволить себе участвовать непосредственно в строительстве мы не можем, но на каких-то конкретных этапах, участках - вполне. У нас все для этого есть. Однако пока проект продвигается с трудом из-за сложностей согласования.

- Вы не назвали проектов в продовольственной сфере, хотя Индия - это огромный рынок: более 1,3 млрд человек…

- Новый проект у нас намечается с Бангладеш - страной, которая также входит в сферу моей дипломатической ответственности. Она является одним из крупнейших сельскохозяйственных центров в азиатском регионе. Недавно я находился там с визитом, встречался с министром сельского хозяйства. Речь шла как о поставке молочных продуктов, так и о передаче оборудования, технологий. Обсуждалось создание совместных предприятий по производству полного цикла - от сырого молока до готового продукта. Прорабатываем с Минсельхозпродом возможность визита делегации Бангладеш, чтобы они на месте смогли оценить наш потенциал и прийти к каким-то договоренностям.

- Каков в целом объем взаимной торговли в цифрах и в сравнении с показателями прошлого года?

- За прошлый год товарооборот Беларуси и Индии сложился на уровне $470 млн, из них около $320 млн - экспорт. За четыре месяца этого года экспорт и товарооборот выросли более чем на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть мы немного перевыполняем доведенные показатели. С учетом того, что это только начало года и еще не было поставки ни калийных удобрений, ни другой техники, в частности, БелАЗов, которые ожидаются при хорошем раскладе до конца года, думаю, у нас все будет хорошо, мы значительно превысим прошлогодние показатели.

Индия располагает достаточным количеством свободных финансовых средств, которые не боится вкладывать. Часто в посольство приходят люди с инициативами по реализации проектов в третьих странах с участием Беларуси. Предложения бывают разные. Есть рискованные. Но поскольку свободного капитала у нас немного и мы будем участвовать в большей степени в качестве разработчиков технически сложных задач либо поставщиками технологий, ноу-хау, интеллектуальной собственности, то риск с нашей стороны не так высок. Индийцы часто вкладывают деньги в разные проекты.

- А готовы ли они вкладывать деньги в путешествия? Интересна ли им Беларусь в качестве туристического объекта?

- Интерес к Беларуси они проявляют. Одно время даже рассматривался вопрос об открытии прямого авиарейса между Дели и Минском. Но, к сожалению, по ряду объективных причин белорусская сторона решила, что не может организовать такой рейс. Сейчас прорабатывается организация авиаперелета из столицы Индии в один из городов среднеазиатских республик, например, в Ташкент. А оттуда уже будет более удобно добраться до Минска. Это очень повысит интерес к нашей стране со стороны индийский туристов, потому что первое, о чем они спрашивают: есть ли прямой рейс.

Чтобы увеличить туристический поток, мы также хотим открыть сеть информационных центров совместно с индийской компанией. А со стороны посольства - пытаемся открыть визовый центр.

Индия входит в список стран, граждане которых могут посещать Беларусь до 30 дней без визы при наличии действующей шенгенской визы. К сожалению, граждане других стран региона (Непал, Шри-Ланка, Бангладеш) такой привилегии не имеют. В силу особенностей менталитета многие из них не настолько организованны, чтобы правильно подготовить пакет документов для подачи на визу. Открытие визового центра позволит снизить нагрузку на посольство и упростить подачи заявок на получение белорусской визы.

Екатерина КРИШЕНИК,

БЕЛТА.-0-

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