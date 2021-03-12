Индия заинтересована в экономическом сотрудничестве с Витебской областью - посол

12 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Индия заинтересована в экономическом сотрудничестве с Витебской областью в сферах деревообработки, водоочистки, фармацевтики, а также в подготовке специалистов для нефтеперерабатывающей промышленности. Об этом на встрече с представителями облисполкома заявила посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур, передает корреспондент БЕЛТА.

Госпожа посол уже не в первый раз приезжает в северный регион Беларуси и непосредственно знакома с некоторыми предприятиями. Представители Витебского облисполкома и Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, руководство свободной экономической зоны рассказали ей о возможностях для налаживания контактов не только в сфере культуры, но и в экономике.

"Я осведомлена в целом о взаимосвязях между индийскими компаниями и представителями бизнес-кругов Витебской области. Но такие встречи дают более конкретную информацию об отдельных проектах, которые реализуются здесь между витебскими предприятиями и моими соотечественниками. Мы бы хотели внести предложение для более тесного регионального взаимодействия между Витебской областью и теми штатами Индии, которые имеют схожий промышленный потенциал, и подписания договоров о сотрудничестве на официальном уровне. Здесь, в Витебской области, развиты сферы экономики, которые открывают потенциал для взаимовыгодной кооперации. Это деревообработка, водоочистка, льняная отрасль, фармацевтика. Также нам было бы интересно расширить образовательный потенциал нашей молодежи и предложить им получать в Беларуси профессии не только медицинского профиля", - отметила госпожа Сангита Бахадур.

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