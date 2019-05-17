Индийская компания планирует производить в Беларуси препараты для лечения редких заболеваний

Беларусь и Индия намерены существенно нарастить товарооборот за счет расширения сфер сотрудничества и создания совместных производств. К 2020 году страны планируют приблизиться к объему взаимной торговли в $1 млрд. Это подталкивает стороны к более активному поиску новых форм взаимодействия. В приоритете - укрепление инвестиционного сотрудничества и расширение производственной кооперации. О том, какие направления партнерства интересны индийскому бизнесу и что может положительно повлиять на развитие двусторонних связей, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал почетный консул Беларуси в Мумбаи Лалит Чокани.

- Господин Чокани, у вас богатый опыт по продвижению интересов индийского бизнеса в странах СНГ. Есть ли преимущества работы в Беларуси?

- Самое главное - это доверие. К Беларуси оно есть. Индийский бизнес хорошо понимает: если конкретные договоренности с белорусской стороной достигнуты, они будут реализованы. Второе - это безопасность. В условиях усиления глобальной напряженности Беларусь стала еще более привлекательной страной, так как здесь безопасно. И для бизнеса, и для человека. Я приезжаю сюда часто и могу гулять по улицам до глубокой ночи. В других европейских городах это вряд ли возможно. Третье - это чистота и порядок, которые здесь всегда. Это привлекает туристов, и доброжелательность белорусов располагает. Не менее важно то, что у белорусов есть желание что-то делать для улучшения своей страны. Все это несомненные преимущества.

В Беларуси уже выполняются проекты с участием индийских компаний. Хороший пример - фармацевтика. У Индии богатый опыт, технологии, возможности коммерциализации фармпродукции. У белорусской стороны - хорошо подготовленные кадры, знания, современные производства. Вместе мы можем добиться успехов. Я в это искренне верю.

Совсем недавно на встрече с председателем Совета Республики, уполномоченным по сотрудничеству с Индией Михаилом Мясниковичем мы обсуждали, как придать динамику белорусско-индийским отношениям. Главное, что есть взаимная заинтересованность. За этим тянутся новые совместные проекты. На встрече обсуждался один из них - по созданию в Минске совместно с крупнейшей индийской компанией Cipla Limited научно-технологического центра по выпуску лекарственных препаратов на базе предприятия "Академфарм" НАН Беларуси. В него уже инвестирован $1 млн.

Летом ожидается визит в Минск делегации компании Cipla во главе с председателем правления доктором Юсуфом Хамидом. Кстати, к Беларуси у него особое отношение, так как его мать отсюда родом. Это во многом определило его выбор страны в качестве площадки для фармпроизводства. Речь идет о лекарствах для лечения ВИЧ-инфекции, гепатита В и гепатита С, болезни Альцгеймера, артериальной легочной гипертензии. С выходом препаратов на рынок стоимость отдельных из них для белорусских потребителей уменьшится в 10 раз. По нашим оценкам, эти лекарства будут востребованы не только на внутреннем рынке, но и в странах СНГ.

В будущем у компании есть планы организовать на базе этого центра выпуск дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения редких заболеваний.

- Для этого нужны действительно высокие технологии и соответствующие знания…

- Cipla убедилась в высокой компетенции белорусских ученых. Они способны успешно освоить технологии, которые компания может предоставить. В Минске также планируется открыть центр подготовки кадров для третьих стран, в том числе Монголии, Таджикистана. Сейчас на эти услуги большой спрос.

Этот проект - хороший пример, но могут быть и другие. Новые возможности сотрудничества будут обсуждены во время визита в Минск почетных консулов в Непале, Шри-Ланке, Бангладеш, Калькутте и Мумбаи, который запланирован на 4-8 августа текущего года. Цель этого визита - укрепить двусторонние отношения, обсудить возможности устранения тех барьеров, которые затрудняют работу бизнеса.

- Какие еще направления вы рассматриваете в качестве приоритетных для партнерства?

- Их несколько. Планируем сотрудничать с оршанскими производителями льноволокна. Индийские инвесторы высоко оценили качество белорусского льна. Одна из компаний уже подписала соглашение об экспорте этой продукции в Индию. Прорабатывается возможность организации в Орше производства по выпуску одежды из белорусского льна по итальянским лекалам для последующей поставки в третьи страны.

Еще одно направление - киноиндустрия. Здесь очень большой потенциал для сотрудничества. Уже летом на базе "Беларусьфильма" начнутся съемки первого индийского фильма. Уверен, проект завершится успешно и станет примером для развития партнерства в этой области.

Кроме того, в следующем году мы намерены организовать в Беларуси индийский фестиваль, на который планируем пригласить 2-3 кинозвезды из Индии. Сейчас этим занимается посол Индии в Беларуси. В планах - пригласить на этот фестиваль не менее 500 туристов из Индии. Это будет межгосударственный проект совместно с Литвой, Латвией, Эстонией. Побывав в Минске, индийские туристы могут далее посетить и эти страны.

- Хорошо ли в Индии знают Беларусь?

- На мой взгляд, информации о стране у представителей бизнеса недостаточно. Интерес к Беларуси у индийских компаний есть. Но они плохо знакомы с национальным законодательством, а это важно для реализации проектов. Например, ко мне часто обращаются за такой информацией. Я разъясняю особенности и условия работы в Беларуси, стремлюсь к тому, чтобы совместных проектов у двух стран было как можно больше.

Светлана САВКО,

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