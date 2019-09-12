Индустриальный парк "Великий камень" проводит серию презентаций для бизнеса в европейских городах

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" презентованы 12 сентября в Бонне немецкому бизнесу. Мероприятие состоялось с участием представителей посольства Беларуси в Германии, Национального агентства инвестиций и приватизации, а также торгово-промышленной палаты Бонна, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Великого камня".

Представители "Великого камня" рассказали о преимуществах ведения бизнеса в индустриальном парке. Особый акцент был сделан на свободном доступе на евразийский рынок, наличии транспортно-инженерной инфраструктуры в парке, преференциях, позволяющих увеличивать конкурентоспособность конечного продукта за счет льгот, экономии на заработной плате и отчислениях в 2-5 раз, сниженных тарифов на энергоресурсы в 3-3,7 раза.

Особый интерес немецкого бизнеса вызвала информация о формирующемся в индустриальном парке кластере автокомпонентов. В "Великом камне" уже реализуются проекты по производству суперконденсаторов, дизельных двигателей, коробок передач, автостекол, композитных автокомпонентов, устройств наземной навигации, лидаров и других товаров. Такая продукция востребована производителями как традиционных видов машин и техники, так и новых электромашин и беспилотного транспорта.

Аналогичные встречи в этом году состоялись в Гамбурге, Ганновере, Франкфурте-на-Майне, Риме, Лондоне, Женеве, Цюрихе, Барселоне, Люксембурге, Крынице-Здруй.

"Как результат - увеличивается осведомленность в Европе о возможностях парка и растет число европейских резидентов. Только в июле этого года 4 из 11 новых резидентов пришли из Швейцарии, Израиля, Эстонии и Литвы. Общее число европейских компаний возросло до 11 из 7 государств", - отметили в парке.

До конца года "Великий камень" представит свои возможности в Дюссельдорфе, Штутгарте, Цюрихе, Вене, Брюсселе, Амстердаме, Варшаве, Праге, Брно и других городах Европы.-0-