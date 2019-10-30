Индустриальный парк "Великий камень" в ноябре представят на китайской международной выставке импорта

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Павильон Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" будет в составе белорусской экспозиции на второй китайской международной выставке импорта, которая пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.

Павильон будет представлен в выставочном комплексе National Exhibition and Convention Center в секции "Торговля услугами".

Накануне выставки в Пекине прошло 12-е заседание рабочей группы по вопросам Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" под председательством министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого и заместителя министра коммерции Китая Юй Цзяньхуа.

Как сообщается на сайте Минэкономики Беларуси, по итогам заседания стороны определили задачи на следующий год, обсудили вопросы совершенствования правовой среды парка и установления дополнительных комфортных условий для привлечения инвестиций в создание конкурентоспособных производств, создания устойчивой инженерной транспортной инфраструктуры, цифрового строительства и развития парка как умного города, реализации проектов за счет технико-экономической помощи.

На заседании был отмечен приоритет экспортной ориентации, привлечения якорных инвесторов с высокотехнологичными проектами, расширения международной деятельности.-0-