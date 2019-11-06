Инфляция может временно ускориться в октябре, но по итогам года не превысит 5% - Нацбанк

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфляция может временно ускориться в октябре, но по итогам года она не превысит 5%. Об этом сообщил сегодня на брифинге председатель правления Национального банка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"В октябре текущего года темп изменения потребительских цен в годовом выражении может сформироваться чуть выше сентябрьского уровня из-за плодоовощной составляющей. Это проявление эффекта низкой базы в ценах на плодоовощную продукцию в октябре 2018 года", - отметил Павел Каллаур.

В то же время тенденция замедления монетарной инфляции, наблюдающаяся на протяжении двух кварталов, продолжится. Нацбанк ожидает, что к концу 2019 года инфляция сложится вблизи 5%.

При принятии решения об уровнях процентных ставок Нацбанк смотрел не только на текущий год, но и на следующий. "Наша цель по инфляции на 2020 год - не выше 5%. Мы оценивали влияние всех факторов на горизонте до конца 2020 года. Общий результат - в прогнозируемых нами условиях и с учетом принятого решения по ставкам прирост потребительских цен по итогам следующего года не превысит 5%", - сказал Павел Каллаур.

Как сообщалось, по итогам заседания правления Нацбанка 6 ноября принято решение, что ставка рефинансирования в Беларуси с 20 ноября снижается с 9,5% до 9% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 10,75% до 10% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 8,25% до 8% годовых.-0-