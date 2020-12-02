Инфляция ускорилась во многом из-за роста цен на импортируемые товары - МАРТ

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфляция ускорилась во многом из-за роста цен на импортируемые товары. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли по итогам рабочей встречи с участием представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия, концернов, облисполкомов, Минского горисполкома, Ассоциации розничных сетей.

Встреча была посвящена проблемным вопросам ценовой ситуации на потребительском рынке страны, причинам роста цен на социально значимые товары и нюансам их государственного регулирования. "Текущий уровень инфляции превышает целевой показатель на 2020 год и составляет 5,4% с начала года. Ускорение инфляции во многом произошло за счет роста цен на импортируемые товары, прежде всего непродовольственной группы, а также на продовольственные товары преимущественно критического импорта. При этом отмечается ускорение роста цен на отдельные социально значимые товары (сахар, мясо и мясопродукты, молоко, яйца и другие), в том числе в результате повышения цен производителями сырья для переработки", - рассказали в пресс-службе.

По результатам рабочей встречи будут приняты дополнительные меры для недопущения роста цен на социально значимые товары.-0-