Инфляция в Беларуси по итогам 2020 года сложится в пределах 6-7% - Головченко

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфляция в Беларуси по итогам 2020 года сложится в пределах 6-7%. Такой прогноз сделал премьер-министр Роман Головченко в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Глава правительства обратил внимание, что этот показатель больше целевых 5%. "Но я считаю, в нынешних условиях, это не столько недоработка, сколько, может быть, даже достижение, что удалось не выпустить (инфляцию - прим. БЕЛТА) в более высокий коридор", - отметил Роман Головченко.

Премьер-министр также рассказал, что перечень социально значимых товаров в 2021 году будет расширен, в этом списке будет более 70 позиций. "Это те товары, по которым население ощущает на себе рост цен", - уточнил Роман Головченко.

Вместе с тем, в правительстве осознают, что если установить цены, по которым невыгодно продавать товар, то продукт исчезнет с рынка. "Правительство будет всеми рыночными способами регулировать, чтобы не допустить необоснованного роста цен на эти позиции", - сказал глава правительства.-0-