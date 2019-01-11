Инфляция в Беларуси в 2018 году составила 5,6%

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем 2018-го составил 100,8%, с декабрем 2017 года - 105,6%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Целевой параметр по инфляции на 2018 год - не более 6%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем 2018-го составил 100,3%, с декабрем 2017-го - 104,8%.

Продовольственные товары в декабре подорожали на 1,2% по сравнению с ноябрем 2018 года и на 5,7% по сравнению с декабрем 2017 года. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,1% по сравнению с ноябрем 2018 года и выросли на 3,8% по сравнению с декабрем 2017-го.

Индекс потребительских цен на услуги в декабре составил 101,2% к ноябрю 2018 года и 108,1% к декабрю 2017-го.-0-