Инфляция в Беларуси в феврале составила 1,9%

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале по сравнению с январем составил 101,9%, с декабрем 2020 года - 103,1%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале по сравнению с январем составил 101,1%, с декабрем 2020 года - 102%.

Продовольственные товары в феврале подорожали на 1,8% по сравнению с январем и на 3,3% - по сравнению с декабрем 2020-го.

Цены на непродовольственные товары выросли на 1,1% по сравнению с январем и на 2,4% - по сравнению с декабрем 2020-го.

Услуги в сравнении с январем подорожали на 3,4%, по сравнению с декабрем 2020-го - на 3,7%.-0-