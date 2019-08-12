Инфляция в Беларуси в июле составила 0,2%

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2019 года по сравнению с июнем 2019-го составил 100,2%, с декабрем 2018-го - 103,1%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле по сравнению с июнем 2019-го составил 100,2%, с декабрем 2018-го - 102,3%.
Продовольственные товары в июле подорожали на 0,1% по сравнению с июнем 2019-го и на 2,9% по сравнению с декабрем 2018-го. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,1% по сравнению с июнем 2019-го и выросли на 2,2% по сравнению с декабрем 2018-го. Услуги в июле в сравнении с июнем этого года подорожали на 0,7%, по сравнению с декабрем 2018-го - на 4,8%.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2866 BYN
|2.279 BYN
|2.287 BYN
|USD
|2.0431 BYN
|2.039 BYN
|2.044 BYN
|RUB
|3.1313 BYN
|3.114 BYN
|3.128 BYN