Инфляция в Беларуси в июне составила 0,2%

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне по сравнению с маем составил 100,2%, с декабрем 2019 года - 103,4%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне по сравнению с маем составил 99,95%, с декабрем 2019 года - 102,3%.

Продовольственные товары в июне подорожали на 0,4% по сравнению с маем и на 3,2% по сравнению с декабрем 2019-го. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,2% по сравнению с маем и выросли на 3% по сравнению с декабрем 2019-го. Услуги в июне в сравнении с маем подорожали на 0,4%, по сравнению с декабрем 2019-го - на 4,2%.-0-