Инфляция в Беларуси в марте составила 0,4%

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в марте 2019 года по сравнению с февралем 2019-го составил 100,4%, с декабрем 2018-го - 102,6%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в марте по сравнению с февралем 2019-го составил 100,4%, с декабрем 2018-го - 101,5%.

Продовольственные товары в марте подорожали на 0,4% по сравнению с февралем 2019 года и на 2,9% по сравнению с декабрем 2018-го. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,6% по сравнению с февралем 2019-го и на 1,6% по сравнению с декабрем 2018-го. Индекс потребительских цен на услуги в марте в сравнении с февралем не изменился и составил 103,5% к декабрю 2018-го.-0-