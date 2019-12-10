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10 декабря 2019, 16:14

Инфляция в Беларуси в ноябре составила 0,2%

Фото из архива
Фото из архива

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем 2019 года составил 100,2%, с декабрем 2018-го - 104,2%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре по сравнению с октябрем 2019 года составил 100,1%, с декабрем 2018 года - 103,4%.

Продовольственные товары в ноябре подорожали на 0,5% по сравнению с октябрем 2019 года и на 3,8% - по сравнению с декабрем 2018 года.

Цены на непродовольственные товары снизились на 0,1% по сравнению с октябрем 2019 года и выросли на 3,3% по сравнению с декабрем 2018 года.

Услуги в ноябре в сравнении с октябрем этого года подорожали на 0,2%, по сравнению с декабрем 2018-го - на 6%.-0-

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