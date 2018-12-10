Инфляция в Беларуси в ноябре составила 0,6%

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем составил 100,6%, с декабрем 2017 года - 104,8%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем составил 100,4%, с декабрем 2017 года - 104,5%.

Продовольственные товары в ноябре подорожали на 1,2% по сравнению с октябрем 2018 года и на 5,2% по сравнению с ноябрем 2017 года, 4,5% - с декабрем. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,02% по сравнению с октябрем 2018 года и на 3% по сравнению с ноябрем предыдущего года, 3,9% - с декабрем. Индекс потребительских цен на услуги в ноябре составил 99,96% к октябрю 2018 года и 107,4% к ноябрю 2017 года, 6,8% - к декабрю.-0-