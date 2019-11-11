Инфляция в Беларуси в октябре составила 0,5%

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2019-го составил 100,5%, с декабрем 2018-го - 103,9%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре по сравнению с сентябрем 2019-го составил 100,2%, с декабрем 2018-го - 103,3%.

Продовольственные товары в октябре подорожали на 1% по сравнению с сентябрем 2019-го и на 3,2% - по сравнению с декабрем 2018-го.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,3% по сравнению с сентябрем 2019-го и на 3,5% - по сравнению с декабрем 2018-го.

Услуги в октябре в сравнении с сентябрем этого года подорожали на 0,1%, по сравнению с декабрем 2018-го - на 5,8%.-0-