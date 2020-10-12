Инфляция в Беларуси в сентябре составила 0,9%

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре по сравнению с августом составил 100,9%, с декабрем 2019 года - 104,7%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре по сравнению с августом составил 101,4%, с декабрем 2019-го - 105%.

Продовольственные товары в сентябре подорожали на 0,5% по сравнению с августом и на 3% по сравнению с декабрем 2019-го.

Цены на непродовольственные товары выросли на 2% по сравнению с августом и на 6,3% по сравнению с декабрем 2019-го.

Услуги в сентябре в сравнении с августом подорожали на 0,4%, по сравнению с декабрем 2019-го - на 5,8%.-0-