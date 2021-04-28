Информации о приостановке поставок оборудования Siemens не поступало - Минэнерго

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальной информации о приостановке поставок оборудования Siemens в рамках проекта по строительству в Беларуси пиково-резервных источников от компании в Министерство энергетики не поступало, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"27 апреля в Министерстве энергетики состоялась рабочая встреча с представителями компании Siemens, на которой обсужден ход реализации проекта, в том числе сроки поставок оборудования. В настоящее время на площадках сооружения находятся технические специалисты компании", - рассказали в пресс-службе.

Проектом предусматривается строительство пиково-резервных энергоисточников на базе газотурбинных установок на четырех электростанциях ГПО "Белэнерго": Березовская и Лукомльская ГРЭС, Новополоцкая ТЭЦ и ТЭЦ-5 - суммарной мощностью 800 МВт. Их ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году. По всем проектам ведутся строительно-монтажные работы.

В соответствии с условиями контракта белорусская сторона выполнила авансовые платежи для изготовления оборудования компанией Siemens под выданные банковские гарантии. Часть оборудования уже отгружена. Контрактами предусмотрены штрафные санкции в случае срыва компанией договорных обязательств.-0-