Информационно-аналитическую систему управления госзакупками доработают до 1 апреля

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о порядке функционирования государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками (ГИАС) утверждено постановлением Совета Министров от 27 ноября 2019 года №806, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Основные функции ГИАС - формирование, обработка, анализ, контроль, хранение информации о госзакупках, обеспечение взаимодействия системы с электронными торговыми площадками и торговыми системами товарных бирж, Автоматизированной системой финансовых расчетов Министерства финансов, другими государственными информсистемами и ресурсами.

Информация в системе размещается на русском и (или) белорусском языках. Наименования иностранных юридических лиц (фамилии, собственные имена и отчества (при наличии) физических лиц) могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита.

Постановлением также определено, что создание, функционирование и доработка государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками обеспечиваются ее владельцем и оператором.

До 1 апреля 2020 года ГИАС доработают в части обеспечения взаимодействия с Автоматизированной системой финансовых расчетов Минфина, электронными торговыми площадками, торговыми системами товарных бирж с учетом реализации в системе Минфина механизма предварительного резервирования бюджетных средств при госзакупках.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-