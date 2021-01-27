Инфраструктура ядерной безопасности в Беларуси создается с учетом международных подходов - Госатомнадзор

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфраструктура ядерной и радиационной безопасности в Беларуси создается с учетом международных подходов, заявила начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзор) Ольга Луговская сегодня на брифинге в пресс-центре БЕЛТА.

"Формирование регулирующей инфраструктуры идет на основании международных подходов. То есть существует целый ряд нормативных технических и руководящих документов по линии МАГАТЭ, которые рассказывают, какие документы и инфраструктурные элементы должны быть подготовлены в стране", - отметила Ольга Луговская.

Один из ключевых документов МАГАТЭ - специальное руководство по безопасности "Создание инфраструктуры безопасности для ядерно-энергетической программы" (SSG-16). Там поясняется, какие этапы должна пройти страна, чтобы инфраструктура ядерной и радиационной безопасности была сформирована.

После вступления Беларуси в клуб стран, эксплуатирующих АЭС, государство принимает участие в реализации глобального режима ядерной безопасности. Как уточнила Ольга Луговская, это означает, что страна должна присоединиться к международным договорно-правовым документам, таким как конвенции и кодексы поведения. Беларусь является договаривающейся стороной ряда конвенций и соглашений, включая Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенцию о ядерной безопасности, Объединенную конвенцию о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников и др.

Кроме того, страна должна принять всеобъемлющий комплекс норм ядерной безопасности, создать национальную инфраструктуру обеспечения безопасности.

Ольга Луговская также напомнила, что сейчас Госатомнадзор готовится к принятию решения о выдаче лицензии на эксплуатацию БелАЭС. Перед этим будут общественные слушания.-0-

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