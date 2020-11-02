Инновации в агропромышленном комплексе обсудят на международной конференции в Гомеле 4 ноября

2 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. IV Международная научно-практическая конференция "Инновационные технологии в агропромышленном комплексе: сегодня и завтра" пройдет в ОАО "Гомсельмаш" 4 ноября, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Форум направлен на расширение научно-технического сотрудничества в части проектирования и постановки на производство инновационной конкурентоспособной техники для нужд сельского хозяйства. Во время конференции широкому кругу специалистов будут продемонстрированы достижения современного агропромышленного машиностроения, что посодействует расширению экспортного потенциала предприятий Беларуси.

Предусмотрено шесть основных тематических направлений. В своих работах участники отразят состояние, тенденции и направления развития сельскохозяйственного машиностроения в области создания машин для уборки зерновых культур, кормов, корнеклубнеплодов, тракторов и мобильных энергетических средств. Будет саккумулирован также передовой опыт и современные методы проектирования и исследований сельскохозяйственных машин.

Участники расскажут также о новых материалах и технологиях в отрасли, методах повышения конкурентоспособности агротехники, ее надежности и безопасности. Отдельный блок материалов будет посвящен кооперационному сотрудничеству с мировыми компаниями в области сельхозмашиностроения.

Продолжается регистрация участников. Принятые оргкомитетом материалы будут изданы отдельным сборником после работы конференции, также по решению научно-программного комитета конференции научные статьи будут опубликованы в специализированных журналах.

Организаторами международного форума выступают ОАО "Гомсельмаш" и Министерство промышленности Беларуси.-0-