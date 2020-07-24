Инновационные проекты должны стать локомотивом развития экономики регионов - Шумилин

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация инновационных проектов должна стать локомотивом эффективного экономического развития регионов. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин сегодня на заседании Березовского райисполкома, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По мнению Александра Шумилина, местные органы власти должны активнее включиться в работу по формированию Государственной программы инновационного развития на 2021-2025 годы. "Высокотехнологичные проекты в реальном секторе экономики - это драйверы экономического роста не только региона, но и страны в целом", - подчеркнул он.

В качестве примера председатель ГКНТ привел Славгород, где по госпрограмме инновационного развития в 2021 году будет создано новое производство в пищевой промышленности на основе отечественного сырья. Реализация этого проекта позволит нарастить экспорт продукции, создать новые рабочие места и точки роста для развития экономики города и Могилевской области. Что касается Березовского района, то на ОАО "Белоозерский энергомеханический завод" запланировано внедрить вакуумно-пленочную технологию литья.

Вопросы инноваций поднимались и во время личного приема граждан, который председатель ГКНТ провел в Березовском райисполкоме. Генеральный директор ОАО "Березастройматериалы" Александр Побожный интересовался реализацией и финансированием инновационных проектов, а также процедурой их включения в госпрограмму.-0-