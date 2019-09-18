Инновационный финансовый сервис появился на белорусском рынке

Новый уникальный мобильный сервис внедрили на отечественном рынке. Это совместный продукт одного из крупнейших кредитно-финансовых институтов страны и белорусской IT-компании. Инновационная разработка совмещает возможности платежного приложения и традиционный мессенджер. Сервис презентовали журналистам.

Мобильный платежный сервис "О!плати" работает с использованием QR-кодов. В его основе - электронные деньги и отсутствие привязки к банковской платежной карточке. То есть для того, чтобы расплатиться, достаточно иметь при себе смартфон.

Разработчиком системы является компания LWO (ООО "Лайт Вел Организейшн"). Банк, эмитирующий электронные деньги и осуществляющий расчеты с их использованием в системе "О!плати", – ОАО "Белинвестбанк". Приложение доступно как для частных клиентов, так и для бизнеса.

Презентуя новый сервис, заместитель председателя правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Сокирко отметил, что современные бизнес-процессы в банковской деятельности уже основаны на использовании самых разнообразных возможностей цифровых технологий. Тем не менее "О!плати" - уникальная для белорусского рынка инновация в финансовом секторе. "Тот самый пример успешной синергии отечественного IТ-разработчика и одного из ведущих кредитно-финансовых институтов страны, который, безусловно, поможет выйти на качественно новый уровень сервиса, - считает Андрей Сокирко. - Для частных пользователей и бизнеса приложение обеспечивает ускорение, удешевление и упрощение получения финансовых услуг и осуществления расчетов в режиме онлайн и офлайн. Для государства – это значительное удешевление платежной инфраструктуры в стране. Ведь в основе расчетов – смартфон, который есть сегодня практически у каждого".

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение для операционной системы Android или iOS на свой смартфон. Мобильный платежный сервис бесплатный для пользователей – физических лиц. За его скачивание и установку также не придется платить. Среди преимуществ сервиса – мгновенная оплата за товары, продукты и услуги в организациях торговли и сервиса, совершение платежей через систему ЕРИП, расчеты в сети Интернет.

Сервис также предоставляет возможность общения как в обычном мессенджере. Автоматическая загрузка адресной книги обеспечивает список контактов, у которых установлен данный сервис. Если нужно перевести или попросить деньги у кого-то из участников чата, то это делается без взимания комиссии. Надо просто направить запрос на определенную сумму или, наоборот, перевести денежные средства пользователю.

Кроме того, можно создавать собственную визитную карточку. Вся необходимая информация "зашивается" в QR-код, который и является электронной визиткой. Обмениваться визитными карточками очень просто: достаточно навести камеру смартфона с открытым приложением на QR-код коллеги, и информация будет внесена в список контактов.

Наличие неограниченного количества кошельков дает возможность контролировать и структурировать свой бюджет, а также откладывать средства. Деньги с одного кошелька на другой поступают в ту же секунду.

Пополнить кошелек можно с карты любого банка, а вывести средства – на карточку Белинвестбанка.

Кроме того, в "О!плати" можно собрать все свои дисконтные карты. Оплата с помощью сервиса "О!плати" происходит в приложении при помощи QR-кода. Он уникальный и генерируется для каждого нового платежа. QR-код, открытый на смартфоне, продавец с помощью сканнера считывает и списывает необходимую сумму. Второй вариант оплаты – возможность навести свой смартфон на QR-платежа.

По словам директора LWO, члена Совета по развитию цифровой экономики Олега Кондратенко, новый сервис - это продукт, который не только работает на благо экономики Беларуси, но и способствует развитию бизнеса. По его словам, сегодня Национальный банк как регулятор уже начал работу по внесению изменений в законодательные акты для возможности использования подобных сервисов.

Как отмечают разработчики "О!плати", главными его преимуществами для собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей являются минимальные затраты на эквайринг и отсутствие необходимости в дорогостоящем оборудовании. "Все это уже успели оценить наши партнеры", - отметил Андрей Сокирко.

Тестовый запуск был совершен в середине июля. Первоначально мобильный платежный сервис был запущен в организациях торговли и сервиса на базе Белорусского государственного университета. Его пользователями являются уже около 2 тыс. физлиц. "Что касается партнерской сети, то сейчас порядка 10 крупных организаций уже используют данную систему по приему платежей в своих инфраструктурных объектах. Вы можете рассчитаться по QR-коду за гаджеты, стройматериалы, ювелирные украшения, а в ближайшей перспективе даже за автомобиль. Кроме того, в проработке более 100 клиентов, с которыми уже есть предварительные договоренности по внедрению системы. Думаю, что в скоро мы будем самой крупной сетью, которая принимает платежи по QR-коду", - высказал уверенность заместитель председателя правления ОАО "Белинвестбанк".

Пока платежный сервис "О!плати" предназначен только для платежей внутри Беларуси. Однако, по словам Андрея Сокирко, не исключено, что в будущем он может стать международным.

ОАО "Белинвестбанк" – один из ведущих системно значимых банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса.

LWO (ООО "Лайт Вел Организейшн") – признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора. Среди проектов компании – цифровые решения для переписи населения - 2019, автоматизация основных систем ГАИ, мобильные приложения для банков и многое другое, что упрощает жизнь граждан, работу министерств и ведомств. LWO – резидент ПВТ, член БелТПП. Руководство компании входит в Совет по развитию цифровой экономики.

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