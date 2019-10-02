Инновационный сервис в сфере международных расчетов первым в стране запустил Белинвестбанк

ONLINE-трекер валютного платежа" отследит движение ваших денежных средств в режиме реального времени.

Инновационная технология в сфере международных расчетов SWIFT Global Payments Innovation (gpi) с сегодняшнего дня доступна белорусским компаниям. На ее основе ОАО "Белинвестбанк" запустило сервис "ONLINE-трекер валютного платежа". Организациям, которые ведут активную внешнеэкономическую деятельность, он позволяет в режиме реального времени отслеживать движение платежей при осуществлении международных расчетов. Банк стал первым среди отечественных кредитно-финансовых институтов, который предоставил своим клиентам такую возможность.

SWIFT gpi – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Она позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме. SWIFT gpi увеличивает скорость проведения платежей, повышает их прозрачность.

Сервис "ONLINE – трекер валютного платежа" от Белинвестбанка в режиме реального времени отслеживает весь маршрут прохождения валютного платежа, его статус в другом банке, дату и время обработки, а также размер комиссии и сумму перевода.

"В условиях стремительно меняющегося мира, развития технологий и скорости принятия решений, наши клиенты ценят не только доступность услуг и их безопасность. Для них также важны открытость процессов, позволяющих комфортно управлять финансовыми потоками и максимально быстро реагировать на малейшие изменения рынка. Внедряя новые продукты и сервисы, мы создаем именно такие условия для ведения бизнеса. Мы выстраиваем ЭкоЛогичные отношения, которые позволяют нашим партнерам развивать свое дело, – отметил председатель правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев. – Сегодня возможностями SWIFT gpi по всему миру пользуются тысячи компаний. Сервис позволяет всегда быть в курсе нахождения денежных средств, повышает прозрачность расчетов. Мы рады, что теперь такая возможность появилась у белорусских производителей и поставщиков товаров и услуг".

Свыше 500 иностранных банков уже активно пользуются международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей. Более 56% всех трансграничных платежей по SWIFT сейчас отправляются через gpi. Каждый день банки по всему миру отправляют порядка 300 миллиардов долларов в виде платежей SWIFT gpi. Уже к концу 2020 года SWIFT gpi станет стандартом для всех трансграничных платежей. Это означает, что все финансовые учреждения, получающие валютные платежи, будут обязаны подтверждать их зачисление на счет получателя.

Узнавайте о зачислении валютного перевода в реальном времени!

ОАО "Белинвестбанк" – один из крупнейших системно значимых банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, банк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса.

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