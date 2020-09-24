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24 сентября 2020, 12:47

Инновационный центр в "Великом камне" планируют открыть до конца года

Фото из архива
Фото из архива
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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский инновационный центр коммерциализации научно-технических достижений планируют открыть в индустриальном парке "Великий камень" до конца года. Об этом шла речь во время заседания белорусской части комиссии по научно-техническому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси.

На заседании рассматривались вопросы подготовки третьего заседания комиссии, а также выполнения мероприятий программы научно-технического сотрудничества двух стран на 2019-2020 годы. По программе реализуется один из стратегических проектов по созданию Китайско-белорусского инновационного центра коммерциализации научно-технических достижений в индустриальном парке "Великий камень". Центр должен стать комплексной площадкой по взращиванию стартапов. До конца 2020 года планируется официально завершить его строительство и ввести его в эксплуатацию. Начало полноценного функционирования инновационного центра запланировано на 2021 год.

Еще один совместный центр - промышленных технологий - планируется создать до 2025 года. Соответствующее решение содержится в рамочном соглашении, которое подписали в текущем году Национальная академия наук Беларуси и Академия наук китайской провинции Гуандун. Согласно документу, предполагается создать бизнес-инкубатор для научно-технических инновационных предприятий, платформу для демонстрации результатов научно-исследовательской деятельности научных организаций Китая и Беларуси, а также проводить совместные научные исследования. "Центр промышленных технологий станет связующим звеном научно-технического сотрудничества между институтами Академии наук провинции Гуандун и НАН Беларуси. Он будет предоставлять бизнес-консультации и другие вспомогательные услуги для отобранных инкубированных предприятий, в том числе консультирование по бизнес-планам, обучение", - сказал председатель ГКНТ Александр Шумилин.

По его словам, для обеспечения коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ центра промышленных технологий планируется создать специальный фонд инициативы "Пояс и путь" в размере $1,5 млн. "Средства данного фонда будут направляться на поддержку коммерциализации отобранных научных проектов и инкубированных предприятий", - уточнил он.

Александр Шумилин во время заседания вручил сертификаты технических экспертов Белорусско-китайского технопарка в Чанчуне академикам Национальной академии наук Беларуси. В их числе - заместитель председателя Президиума НАН Сергей Килин, директор Института тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Олег Пенязьков и другие.

Как отметили в ГКНТ, белорусско-китайское научно-техническое сотрудничество в этом году активно развивается и по линии высшего образования. В интересах китайского заказчика БГУИР выполняет 8 контрактов на разработку и изготовление продукции, поставку программного обеспечения и оказания научно-технических услуг в области микроэлектроники, технологий миллиметрового диапазона длин волн и обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины заключил контракт с компанией Taiyuan Yicheng Laboratory Equipment Co., Ltd (КНР) на разработку базовых технологических рекомендаций для нанесения углеродных и металлических покрытий, изготовление и поставку оборудования на сумму свыше $60 тыс. Белорусский государственный университет выполняет работы для таких компаний, как China Overseas Diamond Technology Co., Ltd (комплекс систем электроуправления синтеза для кубического пресса), Huawei Technologies Co., Ltd (анализ и моделирование моделей трафика для вычисления характеристик качества обслуживания в сетях), для Всекитайской импортно-экспортной корпорации точного машиностроения (синтез новых материалов), для Института нефтехимии Хэйлунцзянской академии наук (разработка термостойкого фосфатного герметика), для ООО "Янтайская компания новых материалов "Хай-юй" (изготовление сорбента для поглощения ионов аммония из водных растворов).-0-

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заседания инновации технологии
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