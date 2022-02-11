Иностранные инвесторы в 2021 году вложили в экономику Беларуси $8,7 млрд

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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные инвесторы в 2021 году вложили в реальный сектор экономики Беларуси $8,7 млрд инвестиций, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Основными инвесторами организаций страны были субъекты хозяйствования России (42,6% от всех поступивших инвестиций), Украины (15,2%) и Кипра (13,9%). Прямые иностранные инвестиции составили $6,6 млрд, или 75,4% от всех иностранных инвестиций.
Организации страны за 2021 год направили за рубеж инвестиций на сумму $5,9 млрд. Значительные объемы инвестиций были направлены субъектам хозяйствования России (80,1% от всех направленных инвестиций), Украины (4,9%) и Кипра (2,4%). На долю прямых инвестиций приходилось 93,7% всех направленных инвестиций за рубеж.-0-