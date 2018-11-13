Иностранные инвесторы в январе-сентябре вложили в экономику Беларуси $7,7 млрд

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за январь-сентябрь 2018 года в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $7,7 млрд инвестиций, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Основными инвесторами организаций страны были субъекты хозяйствования России (36,3% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (25,3%), Кипра (8,4%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $6,1 млрд, или 79,9% от всех поступивших иностранных инвестиций.

Организации Беларуси (кроме банков) за январь-сентябрь направили за рубеж инвестиций на $4,6 млрд. Значительные объемы инвестиций направлены субъектам хозяйствования России (69,5% от всех направленных инвестиций), Украины (16,8%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (5,1%). На долю прямых инвестиций приходилось 94,4% всех направленных инвестиций за рубеж.-0-