Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси в I квартале $3 млрд

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные инвесторы вложили в реальный сектор экономики (кроме банков) в первом квартале 2021 года $3 млрд, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Основными инвесторами организаций страны были субъекты хозяйствования Российской Федерации (37,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (18%), Украины (6,7%) и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (6%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $2,5 млрд, или 84,5% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь - март организации страны (кроме банков) направили за рубеж инвестиций на сумму $1,3 млрд. Значительные объемы инвестиций были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (80,5% от всех направленных инвестиций), Украины (4,9%) и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (3%). На долю прямых инвестиций приходилось 96,3% всех направленных инвестиций за рубеж.-0-