Иностранные инвесторы вложили в I квартале в экономику Беларуси $2,8 млрд

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные инвесторы за январь-март 2020 года вложили $2,8 млрд инвестиций в реальный сектор экономики (кроме банков), сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Основными инвесторами организаций Беларуси были субъекты хозяйствования России (35,7% от всех поступивших инвестиций), Кипра (15%) и Австрии (8,4%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $2,1 млрд, или 75,1% от всех поступивших иностранных инвестиций.

Организации Беларуси (кроме банков) в первом квартале направили за рубеж инвестиций на сумму $1,5 млрд. Значительные объемы инвестиций направлены субъектам хозяйствования России (81,4% от всех направленных инвестиций), Украины (6,1%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (5,2%). На долю прямых инвестиций приходилось 95,6% всех направленных инвестиций за рубеж.-0-