Иностранные инвесторы вложили в I полугодии в экономику Беларуси $5,1 млрд

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные инвесторы вложили в I полугодии в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков) $5,1 млрд, сообщили БЕЛТА в Белстате.

Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования России (44,7% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (20,4%), Кипра (8,2%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $3,9 млрд.

За январь-июнь организации республики (кроме банков) направили за рубеж инвестиции в размере $2,8 млрд. Значительные суммы организации инвестировали в субъекты хозяйствования РФ (62% от всех направленных инвестиций), Украины (14,3%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (10,3%). На долю прямых инвестиций приходилось 91,8% всех направленных за рубеж инвестиций.-0-