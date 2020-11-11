Иностранные инвесторы вложили в январе-сентябре в экономику Беларуси $6,4 млрд

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные инвесторы вложили в январе-сентябре 2020 года в реальный сектор экономики (кроме банков) Беларуси $6,4 млрд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального статистического комитета.

Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования России (43,1% от всех поступивших инвестиций), Кипра (9,1%) и Австрии (7,4%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $4,5 млрд, или 70,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-сентябрь организации Беларуси (кроме банков) направили за рубеж инвестиций на сумму $3,2 млрд. Значительные объемы инвестиций были направлены субъектам хозяйствования России (69,5% от всех направленных инвестиций), Украины (10,3%), Великобритании (8,6%).

На долю прямых инвестиций пришлось 94,8% всех направленных инвестиций за рубеж.-0-