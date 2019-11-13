Иностранные инвесторы вложили в январе-сентябре в экономику Беларуси $7,1 млрд

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные инвесторы вложили в январе-сентябре 2019 года в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков) $7,1 млрд, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Основными инвесторами организаций страны были субъекты хозяйствования России (44,2% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (19,7%), Кипра (6,6%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $5,2 млрд, или 73,6% от всех поступивших иностранных инвестиций.

Организации Беларуси (кроме банков) в январе-сентябре направили за рубеж инвестиций на сумму $4,4 млрд. Значительные объемы инвестиций были направлены субъектам хозяйствования России (62,3% от всех направленных инвестиций), Украины (15,8%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (8,7%). На долю прямых инвестиций приходилось 91,1% всех направленных инвестиций за рубеж.-0-