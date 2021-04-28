Инспекционно-досмотровые комплексы помогли выявить с начала года около 340 нарушений

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня в этом году с использованием инспекционно-досмотровых комплексов выявила около 340 нарушений таможенного законодательства, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Оптимизировать проведение таможенного контроля позволяют инспекционно-досмотровые комплексы, с использованием которых возможна идентификация перемещаемых товаров без вскрытия и разгрузки транспортных средств. На получение рентгеновского изображения и его анализ таможенниками затрачивается не более 10 минут", - рассказали в комитете.

Эффективность использования ИДК подтверждает и экономическая целесообразность их эксплуатации: в первом квартале 2021 года она составила Br20 на один рубль затрат.

"Применение устройств неинтрузивного контроля положительно влияет и на общую результативность работы: с использованием ИДК в 2021 году уже выявлено около 340 нарушений таможенного законодательства. Общая стоимость изъятых товаров и наложенных штрафов по фактам нарушения законодательства составила порядка Br1,8 млн", - подчеркнули в ГТК.

Полномасштабное использование неинтрузивного контроля для сокращения временных издержек заявлено в Стратегии развития таможенной службы одной из основных задач белорусской таможни на ближайшие пять лет.-0-