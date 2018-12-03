Институт бизнеса БГУ подписал соглашение со Стокгольмской школой экономики в России о реализации программ Executive MBA

21 ноября 2018 года Институт бизнеса БГУ подписал соглашение с ведущей бизнес-школой - Стокгольмской школой экономики - о совместной реализации программ Executive MBA. Документ подписали ректор Стокгольмской школы экономики в России доктор Андерш Лильенберг и заместитель директора Института бизнеса БГУ Валерий Викторович Манкевич.

Целью соглашения является обучение слушателей по программе EMBA Стокгольмской школы экономики на базе Института бизнеса БГУ. Целевой аудиторией при реализации совместной программы ЕМВА являются руководители предприятий и организаций Республики Беларусь с долей государственной собственности, а также руководители других предприятий и организаций. Обучение по программе ЕМВА будет осуществляться по стандартам Стокгольмской школы экономики с возможностью привлечения преподавателей-практиков из Беларуси по курсам, имеющим национальные особенности Республики Беларусь.

В соответствии с академической политикой, согласованной сторонами, набор на программу будет осуществляться только на конкурсной основе по результатам тестирования, собеседования с представителями программы и рассмотрения мотивационного эссе. Программа будет реализовываться на английском языке с синхронным переводом на русский язык.

В соответствии со стандартами и учебным планом Стокгольмской школы экономики, объем курса составляет 750 академических контактных часов в аудитории и дистанционно помимо прочих дополнительных контактных часов на экзамены, консультации, защиту диссертации на соискание степени EМВА (Executive Master Thesis). В программу включены следующие модули:

Модуль 1. Основы управления организациями.

Модуль 2. Люди и организации.

Модуль 3. Основы маркетинга.

Модуль 4. Бизнес-контекст.

Модуль 5. Управление бизнесом в условиях изменений.

Модуль 6. Стратегия.

Модуль 7. Финансовый и управленческий учет.

Модуль 8. Международный бизнес.

Модуль 9. Корпоративные финансы.

Модуль 10. Управление производственными процессами и организационное совершенствование.

Модуль 11. Стратегический маркетинг.

Модуль 12. Лидерство.

Модуль 13. Стратегическое бизнес-планирование.

Модуль 14. Практические семинары. Управление живыми изменениями. Развитие лидерского потенциала.

Стокгольмская школа экономики - высшее экономическое образовательное учреждение. Школа основана в 1909 году. Это старейший частный экономический университет Швеции. В настоящее время в школе обучаются 1900 студентов. Школа занимает ведущие места в рейтингах бизнес-школ по версии Financial Times и является признанным лидером бизнес-образования. В России школа существует уже более 20 лет и успешно реализует программы Executive MBA и корпоративные программы обучения.

Институт бизнеса БГУ занимает лидирующие позиции в бизнес-образовании в Республике Беларусь. Коллектив преподавателей и сотрудников, обладающий большим интеллектуальным и организаторским потенциалом, готов к реализации самых востребованных образовательных и исследовательских проектов. Институт является в Республике Беларусь учреждением образования, реализующим программы МВА , имеющие государственную аккредитацию. Учебный план программы МВА был разработан Институтом бизнеса БГУ. В частности, изучались программы магистерской подготовки в университете Гарварда, Вартона, Массачусетса, Стэнфорда, Колорадо. Институт является учредителем Ассоциации бизнес-образования Республики Беларусь.

Институт бизнеса БГУ

Минск, ул. Московская, 15а, каб. 38

+375 (17) 222 83 19

+375 (29) 174 50 02

www.sbmt.bsu.by

E-mail: fpk.edu@gmail.com

Размещение рекламы на БЕЛТА