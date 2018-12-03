Институт бизнеса БГУ подписал соглашение со Стокгольмской школой экономики в России о реализации программ Executive MBA

21 ноября 2018 года
Целью соглашения является обучение слушателей по программе EMBA Стокгольмской школы экономики на базе Института бизнеса БГУ. Целевой аудиторией при реализации совместной программы ЕМВА являются руководители предприятий и организаций Республики Беларусь с долей государственной собственности, а также руководители других предприятий и организаций. Обучение по программе ЕМВА будет осуществляться по стандартам Стокгольмской школы экономики с возможностью привлечения преподавателей-практиков из Беларуси по курсам, имеющим национальные особенности Республики Беларусь.
В соответствии с академической политикой, согласованной сторонами, набор на программу будет осуществляться только на конкурсной основе по результатам тестирования, собеседования с представителями программы и рассмотрения мотивационного эссе. Программа будет реализовываться на английском языке с синхронным переводом на русский язык.
В соответствии со стандартами и учебным планом Стокгольмской школы экономики, объем курса составляет 750 академических контактных часов в аудитории и дистанционно помимо прочих дополнительных контактных часов на экзамены, консультации, защиту диссертации на соискание степени EМВА (Executive Master Thesis). В программу включены следующие модули:
Модуль 1. Основы управления организациями.
Модуль 2. Люди и организации.
Модуль 3. Основы маркетинга.
Модуль 4. Бизнес-контекст.
Модуль 5. Управление бизнесом в условиях изменений.
Модуль 6. Стратегия.
Модуль 7. Финансовый и управленческий учет.
Модуль 8. Международный бизнес.
Модуль 9. Корпоративные финансы.
Модуль 10. Управление производственными процессами и организационное совершенствование.
Модуль 11. Стратегический маркетинг.
Модуль 12. Лидерство.
Модуль 13. Стратегическое бизнес-планирование.
Модуль 14. Практические семинары. Управление живыми изменениями. Развитие лидерского потенциала.
Институт бизнеса БГУ
Минск, ул. Московская, 15а, каб. 38
+375 (17) 222 83 19
+375 (29) 174 50 02
E-mail: fpk.edu@gmail.com
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4262 BYN
|2.415 BYN
|2.424 BYN
|USD
|2.1316 BYN
|2.127 BYN
|2.132 BYN
|RUB
|3.2027 BYN
|3.19 BYN
|3.21 BYN