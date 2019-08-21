Институт "мягкого права" планируется внедрить для профилактики нарушений правил конкуренции в ЕАЭС

21 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Институт "мягкого права" планируется внедрить для профилактики нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС. Об этом сообщила сегодня директор Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок ЕЭК Алия Джумабаева в Витебске на заседании общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

В сфере антимонопольного регулирования ЕЭК не ставит задачу наказания субъектов хозяйствования, важнее предотвратить нарушение, отметила Алия Джумабаева. Поэтому разработаны поправки в Договор о ЕАЭС, предусматривающие внедрение таких инструментов "мягкого права", как предупреждение и предостережение. На переходный период до внедрения этих механизмов предусмотрено применение схожего элемента - направление предложений о добровольном устранении признаков нарушений общих правил конкуренции. Такие предложения разрабатываются ЕЭК совместно с антимонопольными органами стран, в которых ведет деятельность субъект хозяйствования.

Предупреждение о добровольном устранении признаков нарушения общих правил конкуренции будет выдаваться в тех случаях, когда ЕЭК при рассмотрении поступившего заявления усмотрит признаки такого нарушения. Если субъект хозяйствования выполнит все условия предупреждения, то его не будут привлекать к ответственности. В противном случае будет возбуждено расследование, по итогам которого и предстоит вынести решение о наличии либо отсутствии нарушений и наказании виновных. Кроме того, предупреждение не будет выноситься при наличии признаков злоупотребления доминирующим положением, заключения антиконкурентного соглашения, а также если в течение предшествующих 24 месяцев хозяйствующему субъекту уже выдавалось аналогичное предупреждение либо выявлялось нарушение и накладывалось взыскание. В таких случаях ЕЭК будет сразу возбуждать расследование без применения инструмента "мягкого права", отметила Алия Джумабаева.

В целях предотвращения нарушений правил конкуренции предполагается использовать также такой механизм, как предостережение. "Если, к примеру, в публичных заявлениях или выступлениях в СМИ руководителей компаний о планируемых решениях или действиях ЕЭК усмотрит возможности ограничения конкуренции, то это будет основанием для вынесения предостережения", - пояснила Алия Джумабаева.

Кроме того, ЕЭК разрабатывает порядок освобождения от ответственности субъектов хозяйствования в случае добровольного заявления о заключении антиконкурентного соглашения. В высокой степени готовности для внедрения в Договор о ЕАЭС находятся поправки о штрафных санкциях за неисполнение хозяйствующими субъектами решений ЕЭК, если они обязывают совершать определенные действия.

В выездном заседании общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии приняли участие представители более 30 предприятий и организаций всех форм собственности, государственных объединений "Витебскпром" и "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты", Витебского отделения БелТПП, а также органов исполнительной власти, КГК Витебской области и областной прокуратуры. По итогам заседания организована работа общественной приемной, где участники смогли задать представителям ЕЭК и Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси вопросы в сфере защиты конкуренции и получить адресные консультации, в том числе по организации санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля.-0-