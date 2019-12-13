Институты Госстандарта будут сотрудничать с Китайской сертифицирующей компанией

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институты Госстандарта - БелГИСС и БелГИМ - подписали соглашения о сотрудничестве в области оценки соответствия с Китайской сертифицирующей компанией (CCIC). Церемония состоялась в Пекине во время визита белорусских специалистов. Подписи под документами поставили вице-президент CCIC Лу Мэй, директор БелГИСС Александр Скуратов и заместитель директора по оценке соответствия БелГИМ Евгений Бережных, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Соглашения определяют базу, на основе которой стороны намерены содействовать процессу проведения оценки соответствия взаимопоставляемой продукции для устранения технических барьеров в торговле и распространения безопасной продукции. Для этого они будут использовать имеющиеся возможности для испытаний продукции, в том числе совместных, а также обучения и стажировки персонала. Кроме того, планируется проводить межлабораторные сличения, обмениваться информацией и документами.

Белорусские специалисты во время визита посетили испытательные лаборатории в области электротехнической и пищевой продукции.-0-