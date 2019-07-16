"Интеграл" намерен расширить дилерскую сеть в России

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Интеграл" планирует расширить дилерскую сеть в России и ищет партнеров для сотрудничества с сфере поставок электронных компонентов специального назначения, сообщили БЕЛТА на предприятии.
Компаниям, которые заинтересованы стать дилерами, будут предоставляться необходимые образцы и каталоги продукции. Предусмотрена гибкая система скидок.
В холдинге "Интеграл" реализуется весь комплекс работ по широкой номенклатуре микроэлектронных изделий и законченных изделий электронной техники (медицинские приборы, электронные табло, блоки управления бытовой, промышленной, автомобильной и сельскохозяйственной техники и т.д.). Речь идет о проектировании, разработке, производстве, маркетинге и сопровождении у потребителя.
Предприятия холдинга выпускают более 3,5 тыс. типов продукции - интегральных схем, полупроводниковых приборов, жидкокристаллических индикаторов и модулей, изделий электронной техники. Продукция "Интеграла" применяется практически во всех отраслях народного хозяйства: вычислительной технике и системах управления, системах информатики, авиационно-космической и атомной промышленности, энергосберегающей технике и др. Изделия поставляются в 25 стран мира.-0-
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