6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интеграцию в ЕАЭС обсудят на заседании Высшего Евразийского экономического совета 20 декабря. Об этом сообщил сегодня журналистам член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в ЕАЭС только по двум направлениям договорились реализовывать единую политику - это таможенное и техническое регулирование. По всем остальным политика согласованная, а это понятие не ложится в законодательство, это то, о чем стороны договорятся. Сейчас идет очень интенсивное обсуждение стратегических направлений развития интеграции, достаточно жесткая дискуссия о том, что страны могли бы отдать на наднациональный уровень. Не передавая полномочия, достаточно сложно эффективно реализовать процесс интеграции. Думаю, уже после заседаний Совета ЕЭК 19 декабря и Высшего Евразийского экономического совета 20 декабря мы сможем увидеть более-менее реальный проект", - сказал Виктор Назаренко.

Беларусь в 2020 году будет председательствовать в органах ЕАЭС. "С одной стороны, это почетно, с другой - большая ответственность. ЕАЭС отмечает пятилетие. Есть достижения, есть слабые стороны, что-то удалось сделать, что-то нет. Все ожидают, что за период председательства Беларуси удастся активизировать все процессы", - отметил министр ЕЭК.

Сегодня Виктор Назаренко провел лекцию для слушателей Академии управления при Президенте. Он рассказал о функционировании ЕАЭС и достигнутых за пять лет результатах, о работе ЕЭК, а также о сфере технического регулирования.-0-

В ЕАЭС недопустимы односторонние меры по недопуску продукции - Назаренко Об этом сообщил член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко.