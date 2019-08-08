Интеграционное взаимодействие в ЕАЭС рассмотрено на заседании в Кыргызстане

8 августа, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Вопросы об интеграционном взаимодействии в Евразийском экономическом союзе, развитии наднационального регулирования в ЕАЭС рассмотрены сегодня на заседании Совета Евразийской экономической комиссии в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан), сообщили в пресс-службе правительства страны.

Приоритетное внимание было уделено вопросам беспрепятственного допуска граждан государств ЕАЭС к трудовой деятельности в качестве водителей, определении нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств ЕАЭС, устранении препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, развитии механизмов управления интеграционными проектами, создании системы трансграничной идентификации субъектов экономической деятельности в ЕАЭС, создании наднациональных компаний в рамках мировых интеграционных объединений и подходах по формированию "евразийских компаний" и реализации проекта "Цифровой сервис "Контрагент ЕАЭС".

Рассмотрены вопросы о таможенно-тарифном регулировании, в частности предоставление тарифной льготы в отношении отдельных видов гражданских пассажирских самолетов, технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов, ввозимых (ввезенных) для реализации инвестиционных проектов.

Кроме этого, заслушаны результаты ознакомления с системой учета и ее возможностями по предотвращению вывоза с территории Казахстана товаров, ранее ввезенных на ее территорию с применением ставок, отличных от Единого таможенного тарифа, без соответствующей доплаты ввозных таможенных пошлин, а также исполнения поручений Совета Евразийской экономической комиссии.

В общей сложности на заседании Совета Евразийской экономической комиссии рассмотрено 40 вопросов.-0-