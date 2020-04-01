"Интеллект-Лизинг" стал партнером программы Банка развития по финансовой поддержке МСП

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Банк развития Республики Беларусь" и СООО "Интеллект-Лизинг" подписали генеральное соглашение о порядке взаимодействия по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию. Такая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.

"Банк развития продолжает расширять круг партнеров программы по финансовой поддержке МСП. Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность получить финансовую поддержку не только напрямую в банках-партнерах, но и через лизинговые организации Беларуси", - сказали в банке.

СООО "Интеллект-Лизинг" создано в августе 2004 года и входит в группу компаний "Интеллект", основным направлением деятельности которой является лизинг автомобильной техники.

Программа финансовой поддержки МСП, инициированная и разработанная Банком развития, стартовала в августе 2014 года. Участниками программы стали 11 банков-партнеров и лизинговые компании.-0-