Интерес к сотрудничеству между ЕЭАС и Молдовой является обоюдным - ЕЭК

7 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Интерес к сотрудничеству между Евразийским экономическим союзом и Молдовой является обоюдным. Об этом заявила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Молдова имеет статус государства-наблюдателя в ЕАЭС, что, по словам Ии Малкиной, позволяет представителям этой страны присутствовать на заседаниях органов ЕАЭС без права участия в принятии решений и получать принимаемые публичные документы. Полномочный представитель Молдовы в ЕЭК Оксана Гречаный с марта 2020 года участвует в заседаниях Коллегии и Совета ЕЭК.

"Такое участие дает значительные возможности стране: во-первых, понимание регуляторики, действующей в союзе, во-вторых, обмен опытом, в том числе по ситуации, связанной с распространением COVID-19, - обратила внимание помощник председателя Коллегии ЕЭК. - Если говорить об экономическом интересе, то очевидно, что он обоюдный. Наиболее перспективными направлениями развития сотрудничества мы в комиссии считаем сферу услуг, развитие наукоемкого производства, в первую очередь фармацевтики".-0-