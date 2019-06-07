7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерес польских предпринимателей к Беларуси растет, заявил член правления Польского агентства инвестиций и торговли Кшиштоф Сенгер сегодня на открытии XXII Белорусско-польского экономического форума "Добрососедство", передает корреспондент БЕЛТА.

"Польское агентство инвестиций и торговли поддерживает польские компании в их международной торговой и инвестиционной деятельности. В 2016 году правительство поставило перед нами амбициозную цель по созданию глобальной сети из 70 бюро, которые обеспечат новое качество поддержки польских предпринимателей на глобальных рынках. Одним из этих стратегических рынков была выбрана Беларусь. Мы открыли здесь наше торговое бюро в 2018 году и начали наблюдать существенное увеличение интереса польских предпринимателей к сотрудничеству с партнерами из Беларуси", - сказал Кшиштоф Сенгер.

По его словам, задачей агентства является увеличение товарооборота между двумя странами и представленности польских инвесторов в Беларуси. Одним из примеров успешного сотрудничества стал инвестпроект в Беларуси польской мебельной компании Szynaka.

На форуме планируется подписать ряд соглашений о сотрудничестве между Польским агентством инвестиций и торговли и Белорусской торгово-промышленной палатой. "Мне очень приятно, что агентство инвестиций и торговли участвует в этом форуме и мы совместно создаем историю новых экономических отношений с нашим соседом Беларусью. Хотелось бы совместно с белорусскими организациями поддержки бизнеса организовать серию бизнес-форумов, которые стали бы продолжением этого большого форума, но по тематическим направлениям, например, по IT или сельскому хозяйству и продовольствию", - добавил представитель агентства.-0-