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05 февраля 2020, 14:00

Иллюзия леса, инновации и wow-зона - каким будет павильон Беларуси на ЭКСПО-2020 в Дубае

Фото Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси
Фото Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси

До Всемирной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае осталось меньше года. Визитной карточкой каждой страны на этом мероприятии становится национальный павильон. Что покажет всему миру Беларусь, в интервью БЕЛТА рассказал директор Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Валерий Садохо.

- Валерий Евгеньевич, ЭКСПО считают самой значимой выставкой и даже называют чемпионатом мира среди стран. Чем можно объяснить такое внимание?

- Действительно, ЭКСПО является самым значимым международным событием выставочного бизнеса. Страна проведения традиционно выбирается Международным бюро выставок путем голосования.

История всемирных универсальных выставок ЭКСПО началась в 1851 году, впервые она прошла в лондонском Гайд-парке. Со временем Всемирная выставка стала площадкой для демонстрации самых прогрессивных технологий и достижений.

Нынешняя ЭКСПО пройдет с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Дубае (ОАЭ). Главная тема выставки - "Объединяя умы, создаем будущее" - будет использована странами-участниками как инструмент продвижения идеи глобального прогресса и устойчивого развития. Тема выставки включает три связанные между собой подтемы: "Благоприятная возможность" (Opportunity), "Устойчивое развитие" (Sustainability), "Мобильность" (Mobility).

Площадкой ЭКСПО-2020 станет новый Dubai Trade Center площадью в 438 га, спроектированный специально для выставки. Архитекторы делали ставку на инновационный дизайн и экологичность. Половина потребляемой им электроэнергии будет добываться из возобновляемых источников, еще 50% - генерироваться непосредственно на месте проведения выставки.

Участие подтвердили более 190 стран. Организаторы ожидают на выставке около 25 млн гостей.

- Какие ожидания у Беларуси от участия во Всемирной выставке?

- Международный проект - это всегда возможность изучить и использовать опыт других участников для развития новых технологий в своей стране. Участие во Всемирной выставке в Дубае будет способствовать развитию научного, экономического, политического диалога с ОАЭ, странами - партнерами Беларуси по Ближневосточному региону и другими заинтересованными.

Впервые мы участвовали в ЭКСПО в 1998 году в Лиссабоне, а национальный павильон страны показали первый раз в 2010 году в Шанхае. В 2015 году в Милане наш павильон с проектом "Кола жыцця" стал одним из самых посещаемых.

В Дубае тоже представим национальный павильон. ЭКСПО-2020 для нас - это прежде всего имиджевое мероприятие, направленное на позиционирование Беларуси на международной арене как перспективного и надежного партнера. Это хорошая площадка для поиска новых рынков сбыта, стратегических партнеров, привлечения инвестиций в высокотехнологичные и наукоемкие отрасли экономики. На Всемирную выставку приезжают миллионы людей, поэтому это и возможность показать туристическую привлекательность страны.

Подготовка к выставке идет с 2017 года. Создан оргкомитет для создания национальной экспозиции, утвержден план мероприятий. Организатором экспозиции выступает Министерство иностранных дел, оператором - Национальный центр маркетинга МИД.

- Чем будет удивлять наш национальный павильон на ЭКСПО-2020?

- Павильон Беларуси расположится в зоне "Благоприятная возможность" на площади 1,2 тыс. кв.м. Концепция павильона построена на трех "И" - "Инновации. Инвестиции. Индивидуум". В зоне "Инновации" покажут последние отечественные разработки в сфере науки и технологий. Истории успеха страны и потенциальные инвестиционные проекты представят в зоне "Инвестиции". В зоне "Индивидуальность" можно будет узнать о людях, которые способствовали прогрессу и развитию Беларуси, а также познакомиться с ее историческим, культурным, туристическим потенциалом.

Стоит отметить, что информация будет представлена на интерактивных экранах, тачскринах, в инфокиосках, с помощью голограмм, пятисторонней проекции и т.д. В тематических зонах и экспонатах будут читаться национальные белорусские мотивы и символы.

У входа в национальный павильон будет расположен метафорический лес. Он символизирует единение множества и является природным достоянием Беларуси. С помощью современной техники лес будет приветствовать гостей аутентичными звуками белорусской природы. В зоне входа будет сцена для выступления лучших художественных коллективов. Далее гости смогут попасть в интерактивный коридор, где с помощью светодиодной панели они познакомятся с символом животного мира Беларуси - зубрами, которые будут приветствовать посетителей, а также расскажут интересные факты о стране. Благодаря интерактивности изображения, звери будут реагировать на движения людей.

Самые современные разработки в различных отраслях экономики посетителям покажут в зоне "Инновации". Участниками этой части белорусской экспозиции выступят Государственный комитет по науке и технологиям и Национальная академия наук Беларуси, которые представят биопринтер нового поколения, способный при помощи 4D-печати воспроизводить живые клетки. Резиденты Парка высоких технологий покажут перспективные разработки в области медицины, сельского хозяйства, искусственного интеллекта. IT-продукты развлекательного характера порадуют гостей такими возможностями, как обзорный полет над Минском в кресле виртуальной реальности, столом дополненной реальности и другими ноу-хау.

В зоне "Инвестиции" посетители смогут ознакомиться с инвестиционным климатом Беларуси, перспективными бизнес-проектами, деловыми предложениями отечественных предприятий. В этой зоне экспозиции примут участие коллективные разделы Министерства промышленности (БелАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК", МЭТЗ им. Козлова), концерна "Белнефтехим" (ОАО "СветлогорскХимволокно", ОАО "Полоцк-Стекловолокно", ОАО "Белшина"), Министерства образования (ведущие вузы Беларуси). Раздел "Инвестируй в Беларусь" будет представлен также Национальным агентством инвестиций и приватизации, Парком высоких технологий, Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень", свободными экономическими зонами и другими участниками.

Для демонстрации экспортного потенциала страны будет использоваться разработанная Национальным центром маркетинга электронная витрина белорусских товаров, услуг и технологий - портал Export.by. Сегодня ресурс насчитывает более 6 тыс. зарегистрированных компаний и около 20 тыс. товаров.

В зоне "Двери в Беларусь" посетители познакомятся с культурой и самобытностью страны, ее природными богатствами, художественным наследием, национальной кухней. Большой вогнутый экран с интерактивным проекционным изображением откроет "двери" в Беларусь и позволит посетителям ощутить эффект присутствия в разных ее уголках.

Чтобы попасть в wow-зону, придется пройти через "Водный коридор", который символизирует водные ресурсы Беларуси. Центральным элементом wow-зоны станет текстильная 9-метровая арт-инсталляция "Древо Познания".

Белорусский павильон предложит посетителям зону развлечений, виртуальные экскурсии по восстановленным Кревскому и Гольшанскому замкам, арт-коридор современного искусства, сувенирный магазин, в котором можно будет приобрести вышиванки, изделия из льна и многие другие сувениры.

Третий этаж павильона будет предназначен для деловых мероприятий. Здесь будут расположены вместительный конференц-зал, комната переговоров, офисные помещения. Программа национальной экспозиции Беларуси включает проведение форумов, конференций, дискуссий, круглых столов, презентаций компаний.

- Когда на ЭКСПО будет национальный день Беларуси?

- Национальный день Беларуси состоится 22 ноября. Сама экспозиция откроется 20 октября, в первый день ЭКСПО. Важным днем для страны на выставке будет и 23 ноября, когда запланировано провести Белорусский инвестиционный форум. В национальном павильоне также пройдут дни регионов Беларуси, презентации компаний, День туризма и День науки.

Мы запустили специальную страницу в интернете об участии Беларуси в ЭКСПО-2020, где можно будет узнавать актуальную информацию.

БЕЛТА.-0-

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