Инцидент в Суэцком канале не отразится на ЕАЭС, но станет стимулом для развития ж/д перевозок - Глазьев

1 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Недавний инцидент в Суэцком канале, связанный с остановкой судоходства по нему почти на неделю из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, никак не отразится на Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил сегодня во время онлайн-брифинга член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, передает корреспондент БЕЛТА.

"На странах ЕАЭС это (инцидент в Суэцком канале. - Прим. БЕЛТА) никак не отразится, потому что это транзитный поток, который шел в обход нас, - сказал Сергей Глазьев. - Конечно, это печальное событие нанесло ощутимый ущерб перевозчикам, пострадали и потребители, которые не дождались своих товаров".

По мнению министра ЕЭК, данный инцидент подтвердил важность сухопутных маршрутов, которые не зависели бы от подобных ситуаций, пиратских вылазок и т.д. "Мы сегодня развиваем трансевразийские магистрали, речь идет о создании условий для расширения контейнерных перевозок прежде всего, - напомнил он. - Была проведена большая работа по устранению узких мест в системе железнодорожного транспорта для обеспечения контейнерных перевозок, в том числе из Китая в Европу".

По словам Сергея Глазьева, сейчас контейнеры из Китая в Европу по железной дороге доставляются за 10 дней, а средняя скорость движения поезда уже составляет 50 км/ч. "Правда, в Польше скорость падает до 30 км/ч. То есть теперь уже наши европейские партнеры должны снимать ограничения в инфраструктуре", - отметил он.

"Я уверен, что этот инцидент станет мощнейшим стимулом для перенаправления потоков контейнеров с судов на поезда. Уже сейчас в этом году мы видим удвоение объема контейнерных ж/д перевозок", - подчеркнул министр ЕЭК.-0-