Инвестиции ЕБРР в проекты в Беларуси могут составить по итогам года рекордные 400 млн евро

(Обновлено 10:38)

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвестиции Европейского банка реконструкции и развития в проекты в Беларуси могут составить по итогам 2019 года рекордные 400 млн евро. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы неоднократно говорили о том, что в 2018 году был рекорд - 360 млн евро (портфель проектов ЕБРР в Беларуси. - Прим. БЕЛТА). Предварительные оценки 2019 года показывают, что мы можем выйти на 400 млн евро", - отметил Сергей Румас.

Сегодня по итогам встречи подписано кредитное соглашение о финансировании за счет средств ЕБРР реконструкции автодороги М3 и 12 мостов. "Это знаковый проект в нашем кредитном портфеле на беспрецедентную сумму 259 млн евро, самый крупный проект, который мы реализовываем с международными финансовыми организациями", - обратил внимание премьер-министр.

Старший банкир ЕБРР Елена Гордеева и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко во время подписания соглашения.

На встрече также шла речь о реализации подписанных ранее проектов (касающихся Минской очистной станции, полигона твердых отходов в Пуховичах и станции обезжелезивания в Витебской области). "Мы ускорили работу над проектами этих нормативных актов, и в самое ближайшее время они будут внесены на рассмотрение главы государства", - пояснил Сергей Румас. Эти проекты оказались сложными в технической части, потому что они не только утверждают кредитные соглашения, но и прописывают механизмы реализации инвестпроектов, в том числе освобождение от налогов. Поэтому потребовалось больше времени на их согласование. Вместе с тем мы сделали выводы и в будущем примем меры по сокращению сроков подготовки таких документов", - заверил глава правительства.

Юрген Ригтеринк

ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы. Акционерами банка являются 69 стран, а также Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР проинвестировал почти 2,7 млрд евро в 119 проектов в различных отраслях экономики страны.-0-

Румас: правительство заинтересовано в доведении до логического конца сделки с ЕБРР по Белинвестбанку Глава правительства Сергей Румас предложил также обсудить возможные будущие проекты ЕБРР в Беларуси. Сегодня идет подготовка проектов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и энергоэффективности.

Правительство предложило ЕБРР участие в строительстве железной дороги из Минска в "Великий камень" "Не стану скрывать: мы обсуждаем этот проект и с другими финансовыми институтами, ищем наиболее оптимальные варианты структурирования этой сделки. В любом случае хотим пригласить ЕБРР для участия в этом проекте", - сказал премьер-министр Сергей Румас.