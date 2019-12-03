Инвестиции ЕБРР в проекты в Беларуси могут составить по итогам года рекордные 400 млн евро

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 3 декабря 2019
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:52 Погодные условия не создают угрозу для озимых культур - Белгидромет Общество
12:47 Жилой дом горел в Могилеве Происшествия
12:41 Беларусь ввела временный запрет на вывоз необработанных шкур КРС за пределы ЕАЭС Экономика
12:36 Белорусские полярники приступили к научным исследованиям в Антарктике Общество
12:33 В Калинковичах сын убил мать из-за $500 Происшествия
12:30 Румас обсудил с послом России вопросы сотрудничества Политика
12:27 Беларусь и Сербия еще повоюют и посражаются за развитие экономических отношений - Лукашенко Президент
12:24 Гостиницу и кафе планируют открыть в Коссовском дворце до конца декабря Регионы
12:15 В столичном ГУМе рассказали, сколько стоит оформление витрин Регионы
12:15 Под Минском парень при самообороне убил отца Происшествия
12:05 Лукашенко и Вучич проводят переговоры в Белграде Президент
11:42 Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 4 декабря Общество
11:30 Уголовное дело заведено на жителя Барановичей за лжесообщение о минировании завода Происшествия
11:28 IT-аудит пройдет в девяти банках Беларуси Технологии
11:24 ФОТОФАКТ: В Витебске выпал снег Регионы
11:14 Правительство предложило ЕБРР участие в строительстве железной дороги из Минска в "Великий камень" Экономика
11:06 В Молодечно минивэн сбил на переходе пенсионера Происшествия
10:59 Лучшие фото БЕЛТА в ноябре Культура
10:53 Румас: правительство заинтересовано в доведении до логического конца сделки с ЕБРР по Белинвестбанку Экономика
10:47 Заседание СМИД СНГ планируется провести 3 апреля в Алматы Политика
10:46 В Беларуси оценили уровень зрелости управления рисками в финансовом секторе Экономика
10:38 ЕБРР выделяет 259 млн евро на реконструкцию в Беларуси 12 мостов и трассы М3 Экономика
10:32 РЕПОРТАЖ: Рождение звезд как по нотам Регионы
10:30 Лебедев: неформальный саммит в Санкт-Петербурге укрепит взаимодействие стран СНГ Политика
10:22 Инвестиции ЕБРР в проекты в Беларуси могут составить по итогам года рекордные 400 млн евро Экономика
10:18 Лебедев: уходящий год был результативным для СНГ Политика
10:12 Белорусские нефтяники выполнят капитальный ремонт скважин на месторождении в Арктике Экономика
10:08 Медики Минска проконсультируют по ЗОЖ посетителей торговых центров Регионы
09:42 Более 20 т фундука по заниженной стоимости пытались ввезти через белорусскую границу Происшествия
09:32 Пресс-конференция о предпраздничной торговле пройдет в пресс-центре БЕЛТА 4 декабря Общество
Все новости
Все новости
Экономика
03 декабря 2019, 10:22

Инвестиции ЕБРР в проекты в Беларуси могут составить по итогам года рекордные 400 млн евро

Сергей Румас
Сергей Румас

(Обновлено 10:38)

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвестиции Европейского банка реконструкции и развития в проекты в Беларуси могут составить по итогам 2019 года рекордные 400 млн евро. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы неоднократно говорили о том, что в 2018 году был рекорд - 360 млн евро (портфель проектов ЕБРР в Беларуси. - Прим. БЕЛТА). Предварительные оценки 2019 года показывают, что мы можем выйти на 400 млн евро", - отметил Сергей Румас.

Сегодня по итогам встречи подписано кредитное соглашение о финансировании за счет средств ЕБРР реконструкции автодороги М3 и 12 мостов. "Это знаковый проект в нашем кредитном портфеле на беспрецедентную сумму 259 млн евро, самый крупный проект, который мы реализовываем с международными финансовыми организациями", - обратил внимание премьер-министр.

Старший банкир ЕБРР Елена Гордеева и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко во время подписания соглашения.
Старший банкир ЕБРР Елена Гордеева и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко во время подписания соглашения.

На встрече также шла речь о реализации подписанных ранее проектов (касающихся Минской очистной станции, полигона твердых отходов в Пуховичах и станции обезжелезивания в Витебской области). "Мы ускорили работу над проектами этих нормативных актов, и в самое ближайшее время они будут внесены на рассмотрение главы государства", - пояснил Сергей Румас. Эти проекты оказались сложными в технической части, потому что они не только утверждают кредитные соглашения, но и прописывают механизмы реализации инвестпроектов, в том числе освобождение от налогов. Поэтому потребовалось больше времени на их согласование. Вместе с тем мы сделали выводы и в будущем примем меры по сокращению сроков подготовки таких документов", - заверил глава правительства.

Юрген Ригтеринк
Юрген Ригтеринк

ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы. Акционерами банка являются 69 стран, а также Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР проинвестировал почти 2,7 млрд евро в 119 проектов в различных отраслях экономики страны.-0-

Румас: правительство заинтересовано в доведении до логического конца сделки с ЕБРР по БелинвестбанкуРумас: правительство заинтересовано в доведении до логического конца сделки с ЕБРР по Белинвестбанку
Глава правительства Сергей Румас предложил также обсудить возможные будущие проекты ЕБРР в Беларуси. Сегодня идет подготовка проектов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и энергоэффективности.

Правительство предложило ЕБРР участие в строительстве железной дороги из Минска в "Великий камень"Правительство предложило ЕБРР участие в строительстве железной дороги из Минска в "Великий камень"
"Не стану скрывать: мы обсуждаем этот проект и с другими финансовыми институтами, ищем наиболее оптимальные варианты структурирования этой сделки. В любом случае хотим пригласить ЕБРР для участия в этом проекте", - сказал премьер-министр Сергей Румас.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
встречи ЕБРР инвестиции Румас сотрудничество
Новости рубрики Экономика
Беларусь ввела временный запрет на вывоз необработанных шкур КРС за пределы ЕАЭС
Сергей Румас Правительство предложило ЕБРР участие в строительстве железной дороги из Минска в "Великий камень"
Во время встречи Румас: правительство заинтересовано в доведении до логического конца сделки с ЕБРР по Белинвестбанку
Фото из архива В Беларуси оценили уровень зрелости управления рисками в финансовом секторе
Старший банкир ЕБРР Елена Гордеева и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко во время подписания соглашения ЕБРР выделяет 259 млн евро на реконструкцию в Беларуси 12 мостов и трассы М3
Фото neft.by Белорусские нефтяники выполнят капитальный ремонт скважин на месторождении в Арктике
Главное
Беларусь и Сербия еще повоюют и посражаются за развитие экономических отношений - Лукашенко
Беларусь и Сербия стремятся увеличить товарооборот до $500 млн - Вучич
Инвестиции ЕБРР в проекты в Беларуси могут составить по итогам года рекордные 400 млн евро
В стране стартовал проект Белагропромбанка "Центры притяжения Igrow"
Топ-новости
Румас обсудил с послом России вопросы сотрудничества
Лебедев: уходящий год был результативным для СНГ
В Беларуси оценили уровень зрелости управления рисками в финансовом секторе
Лучшие фото БЕЛТА в ноябре
Белорусские полярники приступили к научным исследованиям в Антарктике
Пресс-конференция об итогах участия Беларуси в исследовании PISA пройдет сегодня в БЕЛТА
В середине недели в Беларуси потеплеет: ожидается мокрый снег с дождем и гололед
Беларусь в рамках присоединения к ВТО завершила переговоры с Австралией по доступу на рынок товаров
РЕПОРТАЖ: Рождение звезд как по нотам
Белорусские нефтяники выполнят капитальный ремонт скважин на месторождении в Арктике
БЖД запустила мобильное приложение для оформления билетов
IT-аудит пройдет в девяти банках Беларуси
В столичном ГУМе рассказали, сколько стоит оформление витрин
Пресс-конференция о предпраздничной торговле пройдет в пресс-центре БЕЛТА 4 декабря
ФОТОФАКТ: В Витебске выпал снег
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.