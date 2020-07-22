Инвестиции и восстановление экономики после пандемии обсудят на онлайн-конференции НАИП и ЮНКТАД

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Привлечение инвестиций и восстановление экономики после пандемии обсудят 31 июля в онлайн-формате на международной инвестиционной конференции "От восстановления к устойчивому росту", сообщил сегодня журналистам директор Национального агентства инвестиций и приватизации Дмитрий Красовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Конференцию организует НАИП при поддержке Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Она пройдет с 11.00 до 14.00 по минскому времени. "Пандемия вынудила нас уйти в онлайн-формат. С одной стороны, это проблема, а с другой - этот формат позволяет апробировать некоторые технические новинки, в том числе маркетинговые инновации. Мы видим, что некоторые участники вряд ли выделили бы два-три дня в своем графике, чтобы приехать на очный форум, но три часа на онлайн-конференцию они нашли. На данный момент зарегистрировалось более 160 участников из 26 стран. Цифры не окончательные, до конца регистрации еще шесть дней", - сказал Дмитрий Красовский. Она доступна на сайте https://conference.investinbelarus.by/.

Кроме того, прямая трансляция будет вестись в социальных сетях. НАИП также разместит запись конференции после ее проведения. В связи с этим организаторы рассчитывают на аудиторию в несколько тысяч человек.

В ходе двух тематических панельных дискуссий представители государства, руководители компаний и международные эксперты обсудят инвестиционные возможности Беларуси в контексте постпандемического восстановления экономики, практический опыт работы компаний в Беларуси с прицелом на потенциал рынков ЕАЭС, а также актуальные глобальные и региональные тенденции, современные и будущие вызовы в сфере привлечения инвестиций и возможные эффективные инструменты для их преодоления. "Ожидаем выступления представителей белорусского правительства, Евразийской экономической комиссии, ЮНКТАД, Исполнительного комитета Всемирного экономического форума", - добавил директор НАИП.

Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных отметил, что на конференции планируется показать инвестиционную привлекательность Беларуси в новых условиях. "Онлайн-формат открывает новые возможности, новые формы работы. В таком формате можно проводить мероприятия с разными государствами. Инвесторы - занятые люди, они принимают решения, анализируя сразу десятки проектов и десятки стран. Они могут активно взаимодействовать, почувствовать конъюнктуру и, если что-то зацепит, тогда уже приехать в страну. Эта технология привлечения инвесторов, на мой взгляд, эффективна", - считает он.-0-