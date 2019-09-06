Инвестиции в строительство Нежинского ГОКа в 2020 году составят $400 млн

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвестиции в строительство Нежинского ГОКа в Любанском районе составят в 2020 году $400 млн, сообщил сегодня журналистам председатель совета директоров ИООО "Славкалий" Михаил Гуцериев после заседания штаба строительства Нежинского ГОКа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если взять общий объем инвестиций, то уже вложено $618 млн, на следующий год запланированы очередные $400 млн. Общий объем составит $2 млрд, осталось строить три года, значит, инвестиции будут по $400 млн в год", - отметил Михаил Гуцериев.

По его словам, работы на Нежинском ГОКе сейчас идут по графику. Удалось выровнять ситуацию с проектированием, где было некоторое отставание.

"Все идет по плану, объект будет закончен, как и проектировали, к 2023 году", - сказал председатель совета директоров ИООО "Славкалий".

На руднике строящегося калийного комплекса механизированные комплексы SBR "Ульяна" и "Ольга" достигли отметки 327 м. Сегодня работа машин приостановлена на время выполнения монтажа тюбинговой крепи для гидроизоляции и обеспечения устойчивого крепления шахтных стволов на весь период эксплуатации. Текущие работы выполняются по графику и завершатся в течение 6 месяцев, после чего проходка стволов на объекте продолжится.

К этому времени завершены работы на ряде объектов: выполнено строительство бульдозерного отвала, автотранспортной инфраструктуры, объектов энергетического комплекса и временной площадки хранения материалов, восстановлены мелиоративные материалы, выполнена реконструкция железнодорожной станции Уречье. Приближается к завершению строительство газопровода к территории Нежинского ГОК. "Сейчас ведем переговоры с "Газпромом" об увеличении поставок газа на производство", - добавил Михаил Гуцериев.

Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Его реализует ИООО "Славкалий", входящее в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Строительство ГОК запущено в 2017 году.-0-