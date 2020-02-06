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06 февраля 2020, 17:59

Инвестиционная сессия Беларуси состоится в мае в Лондоне

Фото из архива
Фото из архива

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвестиционная сессия Беларуси состоится в мае в Лондоне во время заседания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития, сообщил сегодня журналистам президент ЕБРР Сума Чакрабарти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас основная задача - не потерять накопленный потенциал и продолжать его наращивать в дальнейшем, чтобы вывести Беларусь на более высокие позиции в нашем рейтинге, сделать ее более привлекательной для инвесторов. И мы предпринимаем в этом году целый ряд усилий вместе с правительством Беларуси как раз для реализации этого потенциала. В мае в Лондоне в рамках ежегодного нашего заседания состоится инвестиционная сессия, посвященная Республике Беларусь", - отметил Сума Чакрабарти.

По его мнению, "это прекрасный шанс для правительства Беларуси привлечь внимание к стране, рассказать о себе и привлечь новых инвесторов".

Еще одно направление, где ЕБРР оказывает поддержку, - это организация заседания Совета по иностранным инвестициям. Сума Чакрабарти уточнил, что это мероприятие состоится, вероятно, после лета 2020 года.

"Подобные советы иностранных инвестиций доказали свою действенность в таких странах, как Казахстан, Грузия и других. Они оказались очень действенным инструментом привлечения новых инвесторов", - считает президент ЕБРР.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня обратился с просьбой к Суме Чакрабарти поддержать белорусскую инициативу по проведению национальной инвестиционной сессии в 2020 году в Лондоне во время ежегодного заседания Совета управляющих ЕБРР. "Мы убеждены, что организация данного мероприятия позволит представить бизнес-сообществу возможности инвестирования в Беларусь. Как вы смогли убедиться на собственном опыте, Беларусь - страна, открытая для иностранных инвестиций, в которой созданы условия для эффективного ведения бизнеса", - сказал Сергей Румас.

Европейский банк реконструкции и развития - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 69 стран, а также ЕС и ЕИБ. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 130 проектов в различных секторах экономики страны. В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд своей деятельности в Беларуси: банк вложил более 390 млн евро в 24 проекта в частном и государственном секторах.-0-

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