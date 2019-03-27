Инвестиционный фонд поддержки малого и среднего бизнеса создадут в "Великом камне"

27 марта, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Инвестиционный фонд поддержки малого и среднего бизнеса и венчурных проектов будет создан в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

Накануне, 26 марта, в Пекине прошли заседания совета директоров и годового собрания акционеров китайско-белорусского СЗАО с участием заместителя главы Администрации Президента Беларуси Николая Снопкова. "В ходе заседаний было принято решение о создании инвестиционного фонда поддержки малого и среднего бизнеса и венчурных проектов, реализуемых как в парке, так и в целом на территории Беларуси", - отметил Кирилл Коротеев.

Работа фонда будет организована на базе строящегося за счет технико-экономической помощи Китая центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений. "Таким образом, будет создана комплексная инфраструктура стимулирования инновационного развития парка", - подчеркнул представитель СЗАО.

Говоря в целом об итогах заседаний, он отметил, что акционерами принят ряд решений, имеющих стратегическое значение для развития индустриального парка, в том числе планирование дальнейшего развития. Также принят бюджет на очередной финансовый год.

"Рассмотрен блок вопросов, посвященных стратегии привлечения инвестиций, участию в международных мероприятиях инвестиционной направленности, формированию имиджа и продвижению индустриального парка за рубежом, - сказал Кирилл Коротеев. - Кроме того, утверждены результаты финансово-хозяйственной деятельности компании за отчетный период, приняты плановые решения корпоративного управления, рассмотрен ряд других вопросов оперативной деятельности компании".-0-

Фото с сайта индустриального парка "Великий камень"